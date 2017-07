Vereador Júlio Protásio é absolvido da condenação por propaganda fora do prazo A decisão do TRE foi tomada na tarde desta quinta-feira. O candidato tinha sido multado em mais de R$ 21 mil.

O Tribunal Regional Eleitoral absolveu, na tarde desta quinta-feira (14), o vereador Júlio Protásio (PSB) da condenação por propaganda fora do prazo. Ele havia sido multado em R$ 21.282, 00 pelo juiz eleitoral Jomar Brito.



A multa aplicada, em 21 de julho, foi motivada por uma faixa de um evento em que o nome do candidato aparecia entre os apoios.



O advogado do vereador alegou que o nome dele foi colocado pelos moradores que promoveram o evento e que, por isso, a propaganda não teria sido de sua responsabilidade.



A decisão pela absolvição foi por unanimidade. Para aceitarem o recurso, os juízes alegaram falta de provas nos autos.