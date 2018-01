Pesquisa que realmente vale é a de 5 de outubro, diz Wober Júnior

Maiara Cruz Wober: "Aceitação nas ruas é enorme".

Apesar de afirmar que tem todo o respeito por todos os institutos que realizaram pesquisas em Natal, Wober lembra que muitas eleições tiveram desfechos diferentes dos que foram apresentados pelas pesquisas eleitorais.“Em nenhum momento agredi nem faltei com o respeito a qualquer instituto de pesquisa, mas acho que a pesquisa que realmente vale é a de 5 de outubro. Já vi eleições que foram como indicavam as pesquisas, mas várias outras que disseram o contrário”, disse o candidato.De acordo com Wober, a sua aceitação nas ruas vem sendo muito boa, e toda a população parece estar recebendo bem suas idéias para governar Natal. Por isso, o candidato pretende seguir a mesma linha da campanha até o fim da campanha.“O que vejo nas ruas é uma recepção muito grande às minhas propostas, que são as melhores para Natal. A eleição só se define nas urnas”, finalizou o candidato.