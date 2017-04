Previsão: chuva que teve início na madrugada deve continuar no resto do dia O dia será ameno em Natal.Temperatura na capital deve variar entre 28º e 21º C.

A chuva fina que cai desde a madrugada desta sexta-feira (25) em Natal deve continuar durante o resto do dia.



A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) prevê para o litoral potiguar tempo nublado com ocorrência de pancadas de chuva.



Em Natal, a temperatura deve variar entre a máxima de 28º C e a mínima de 21º C.