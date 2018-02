Repartições públicas fecham nesta sexta-feira (3)

Todas as repartições públicas, exceto as que oferecem serviços considerados essenciais como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e hospitais, estarão fechadas nesta sexta-feira (3) em função do feriado em comemoração ao Dia Estadual à memória dos mártires de Uruaçu e Cunhaú.Em Natal, o mercado da Ceasa estará aberto e funcionando normalmente (o setor administrativo não abrirá), das 3h às 18 h, graças a acordo firmado com os comerciantes. Em vigor desde o ano passado, a lei número 8.913, promulgada pela governadora Wilma de Faria em 6 de dezembro de 2006, determina feriado em todos os municípios potiguares.O funcionamento no comércio natalense na data, será de acordo com os outros feriados, podendo abrir normalmente, desde que cumpra a cláusula 38ª da Convenção Coletiva de Trabalho para o biênio 2007/2009.Segundo informações da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal) os supermercados abrirão normalmente. No Alecrim, as lojas ficarão abertas até o meio dia. No Centro da Cidade, a abertura é facultativa, mas grandes magazines abrirão em horários diferentes, de acordo com os acordos previamente acertados entre trabalhadores e patrões.Nos principais shoppings da cidade, as lojas irão abrir a partir das 15h, exceto as praças de alimentação, que abrem entre 11h e meio dia, dependendo do shopping. Já as agências bancárias não irão funcionar.

História

Em julho de 1645, um grupo de indígenas e holandeses invadiu a capela do engenho de Cunhaú, dedicada a Nossa Senhora das Candeias, e matou os 69 fiéis que participavam da missa do Padre André de Soveral.Em 3 de outubro de 1645 ocorreu outro massacre, desta vez no município de São Gonçalo do Amarante, onde hoje está situado o Santuário de Uruaçu, quando 80 fiéis foram martirizados também por resistirem às imposições holandesas. No dia 5 de março de 2000 os mártires de Cunhaú e Uruaçu foram beatificados pelo Vaticano, como exemplos de luta e de fé cristã.