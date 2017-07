ABC: Rodriguinho e Papel podem ser negociados

Artur Dantas Waldir Papel pode arrumar as malas rumo ao futebol português.

Rodriguinho é outro que pode se despedir do alvinegro. Vlademir Alexandre

Indagado qual o clube, o dirigente, que está em Curitiba, respondeu que não foi informado qual o destino do atacante em terras portuguesas.Quanto ao caso de Rodriguinho, existem duas possibilidades. A primeira é que o ABC está interessado no atacante Willian, do Atlético Paranaense, que por sua vez quer envolver o meia do ABC na negociação e levá-lo para o rubronegro onde joga o ex-alvinegro Wallyson. A outra possibilidade é uma transferência para o futebol português.Cauteloso, Judas Tadeu declarou que vai se reunir com a comissão técnica do ABC para juntos discutirem a situação dos dois atletas. “Estou em Curitiba e pretendo me reunir com a comissão na sexta-feira (15)”, avisou.Os dois jogadores devem se reapresentar com o restante do elenco nesta quarta-feira (13) e são opções do técnico Ferdinando Teixeira para o jogo do sábado contra o CRB, no Frasqueirão.