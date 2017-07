Larissa e Ana Paula vencem as russas no vôlei de praia

Larissa e Ana Paula garantiram sua segunda vitória no torneio feminino de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos Pequim 2008.A vitória foi na manhã desta segunda-feira (11) na Arena de Vôlei de Praia de Chaoyang. As brasileiras venceram a russas Uryadova e Shiryaeva, de virada, por 2 a 1 (19/21, 21/12 e 15/13). As brasileiras já haviam vencido a dupla da Georgia.O resultado classifica por antecedência as brasileiras às oitavas-de-final do torneio feminino de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos.