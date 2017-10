Prefeito de Macau tem registro cassado pela Justiça Eleitoral Flávio Veras perdeu o direito de disputar a eleição por se beneficiar de propaganda institucional.

O prefeito de Macau e candidato a reeleição Flávio Veras (PMDB) teve seu registro de candidatura cassado nesta quarta-feira (3). O juiz Éderson Solando Batista de Morais, da 30ª Zona Eleitoral, acatou representação impetrada pelo adversário de Veras, Zé Antônio (PSDB).



O candidato do PSDB, que representa a coligação “Compromisso com Natal”, acusou o atual prefeito de utilizar propaganda institucional na Internet para se beneficiar na eleição e, dessa forma, pediu a cassação do registro de Flávio Veras. O juiz da 30ª Zona Eleitoral acatou o pedido e Veras está impedido de disputar a eleição.



Flávio Veras ainda tem a opção de recorrer da decisão ao TRE e até ao TSE.