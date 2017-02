Zonas eleitorais ainda não receberam pedidos de impugnação de candidaturas

As três zonas eleitorais de Natal responsáveis por receberem ações de impugnação de candidaturas para eleição municipal deste ano ainda não foram acionadas. Até o momento, nenhum candidato, partido ou coligação, e nem o Ministério Público, ingressaram com pedidos de impugnação.De acordo com a lei eleitoral, as candidaturas podem ser questionadas em até cinco dias após a data da publicação do edital com todas as candidaturas, que ocorreu na quarta-feira (9). Desta forma, até a segunda-feira (14) os possíveis pedidos serão recebidos.Além dos candidatos, partidos, coligações e Ministério Público, qualquer cidadão pode denunciar a inelegibilidade de algum candidato. No entanto, a denúncia tem que ser feita ao Ministério Público, que ingressa com a ação de impugnação.Caso não haja nenhum pedido de impugnação até a segunda-feira, a lista de todos os candidatos é repassada ao Ministério Público, que dá o aval sobre a legitimidade das candidaturas.