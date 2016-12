Dupla invade hotel e leva R$ 9 mil

Dois homens armados entraram em um hotel, na avenida Engenheiro Roberto Freire, em Ponta Negra, e levaram R$ 9 mil, depois de renderem dois funcionários e trancá-los em uma sala. De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu no Natal Dunnas Hotel.A polícia informou que o local está em reforma e que o dinheiro era referente ao pagamento dos trabalhadores. O gerente informou aos policiais que, por volta das 15h30, dois homens armados entraram no hotel, renderam dois funcionários e os trancaram em uma sala.Em seguida, os assaltantes levaram R$ 9 mil. A ousadia da dupla chamou atenção da polícia porque como o local está em obras, muitas pessoas estão trabalhando e transitando pelo prédio. Apesar disso, os acusados não foram identificados.

Saidinha de Banco

A polícia registrou ainda nesta tarde mais uma “saidinha de banco”. Segundo informações do Ciosp, por volta das 13h, Roberto Florêncio efetuou um saque de R$ 1.750, na avenida Rio Branco, no Centro da cidade, quando foi abordado por um casal.O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública informou que a vítima saiu da agência bancária e ficou andando pela avenida. Roberto foi seguido por um casal que se aproximou e tomou a bolsa com dinheiro da mão da vítima. Os acusados fugiram a pé e também não foram identificados.