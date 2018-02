Número de candidatos às prefeituras cresce a cada eleição, aponta Ziulkoski Presidente da CNM constasta que está havendo um depuração qualitativa dos candidatos.

Brasília - O número de candidatos às prefeituras e às Câmaras dos Vereadores tem crescido de uma eleição para outra, embora o número de cadeiras nos Legislativos municipais tenha diminuído de 62 mil para 52 mil, por determinação da Justiça Eleitoral.



A constatação é do presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, que em entrevista hoje à Rádio Nacional da Amazônia, ressaltou que há também um considerável número de candidaturas únicas aos executivos municipais nestas eleições.



Esse é um fenômeno que acontece em todo o país, segundo ele, mas a maior concentração está no Rio Grande do Sul, onde 31 municípios têm apenas um candidato a prefeito. A maioria é de candidatos que fizeram boa gestão e concorrem à reeleição, acrescentou Ziulkoski.



Ele destacou, porém, que “essa é uma tendência em todas as regiões”, devido também a acordos de eleições anteriores realizados nas composições de chapas únicas, o que acontece principalmente em municípios de pequeno e médio portes, segundo ele.



O presidente da CNM destacou, ainda, que está havendo um depuração qualitativa dos candidatos às prefeituras, em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e do controle externo exercido pela Justiça Eleitoral, pelas Câmaras de Vereadores, pelo Ministério Público e pela mídia. Da eleição de 2004 até hoje já foram cassados os mandatos de 93 prefeitos, segundo Ziulkoski.



“Existe hoje uma restrição cada vez maior do uso da máquina pública, um controle muito grande de planejamento interno, e isso dificulta a vida de quem eventualmente queira aventurar e se expor aos rigores da lei”, disse Ziulkoski





Agência Brasil