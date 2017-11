Bilhete de PE acerta sozinho na Mega-Sena e leva R$ 1,6 milhão Os números sorteados no concurso 1.003 foram 05 - 10 - 16 - 23 - 26 - 27.

Um único bilhete acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta quarta-feira (10) e levará um prêmio de cerca de R$ 1,6 milhão.



Os números sorteados no concurso 1.003 foram 05 - 10 - 16 - 23 - 26 - 27. O sorteio foi realizado em Amambaí (MS). Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora foi feita em Cabo de Santo Agostinho (PE).



Na quina, 86 apostas acertaram os cinco números e ficarão com o prêmio de R$ 10.159,79 cada uma. Já na quadra, outros 5.694 bilhetes acertaram os números e receberão o prêmio de R$ 153,45.