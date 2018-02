Micarla de Sousa: "Estamos profundamente confiantes que a eleição termine hoje

Elpídio Júnior Acompanhada dos dois filhos, Micarla de Souza acena para os militantes.

Com quase uma hora de atraso, a candidata pevista Micarla de Sousa votou esta manhã no Colégio Facex.A assessoria da candidata havia confirmado que ela votaria às 10h. No entanto, a deputada entrou na fila de votação às 10h56.Acompanhada de seus principias apoiadores, Micarla de Sousa ressaltou a confiança no fim do pleito eleitoral ainda neste domingo (5).“A expectativa é a melhor possível. Estamos profundamente confiantes que a eleição termine hoje”, afirmou.Questionada sobre um possível segundo turno, ela declarou que: “se ele vier, nós venceremos novamente”.O candidato a vice-prefeito Paulinho Freire, que estava acompanhado a candidata, disse achar a possibilidade de segundo turno ainda remota.Segundo ele, as pesquisas e a demonstração popular são fatores importantes na vitória de Micarla ainda no primeiro turno.Para o presidente da Assembléia Legislativa, Robison Faria, a vitória de Micarla está consagrada no primeiro turno.“Micarla terá 5% de vantagem sobre a soma dos demais candidatos”, acreditou. “Mas, se o segundo turno vier vamos vencer novamente”, afirmou.O presidente da Assembléia Legislativa, Robson Faria e o deputado federal Fábio Faria estavam na comitiva da candidata Micarla de Souza.