Caicó: eleitores reclamam da ausência da foto do vereador na urna eletrônica

Vários eleitores de Caicó têm reclamado que não conseguem ver a foto de seus eleitores ao digitar o número na urna eletrônica. Alguns deles chegaram a procurar representantes da 25ª. Zona eleitoral da cidade para fazer a denúncia.Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral, o problema estaria na pressa dos eleitores: ao digitar o número estariam logo apertando a tecla “confirma”, e validando o voto. O TRE informou que a urna eletrônica pode demorar até dois segundos para mostrar a foto do convidado e que todas as urnas foram testadas.



* Com informações do blog de Marcos Dantas.