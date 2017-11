Educadora cobra do governo mais investimento nas escolas públicas Cláudia Santa Rosa encaminhou uma carta a governadora Wilma de Faria apontando falhas no gerenciamento da educação básica.

A educadora Claudia Santa Rosa, diretoria do Instituto de Desenvolvimento da Educação (IDE), escreveu uma carta aberta para a Governadora Wilma de Farias, onde destaca a falta de investimentos na educação básica, citando como exemplo principal a situação dos educadores contratados como estagiários, que atuam em escolas públicas da Rede Estadual e que estão sem receber salário.



Na carta Cláudia Santa Rosa toca em alguns assuntos críticos. Ela escreve que “a educação deve ser a grande prioridade do futuro prefeito de Natal, isso porque as conseqüências de oferecer uma educação sem qualidade passam por todos os setores, desde o econômico até o social”.



Para Cláudia Santa Rosa a falta de investimento na educação básica cria um ‘efeito dominó, "pois sem uma boa base educacional, que deve ser oferecida pelos municípios, os adultos terão baixa qualificação, resultando em restrições na vida pessoal e, principalmente, profissional, gerando assim a falta de educação, desemprego, violência, entre outros".



Outro aspecto observado pela educadora, resultado da falta de investimento na educação básica, é o mau desempenho nas avaliações feitas pelo Ministério da Educação. De acordo com o último resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), Natal ficou com média 3,7 para os anos iniciais e 3,2 para os anos finais. Notas bem abaixo da ideal sugeridas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que é de 5,5.