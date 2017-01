Escolha a reportagem da Semana para a próxima edição do jornal

O internauta também pode ajudar a fazer a versão impressa do Nominuto.com, o jornal Nasemana, escolhendo a matéria para Reportagem da Semana.Nesta 15ª edição, que circula neste sábado (5), a reportagem vencedora foi sobre as mudanças e atual situação do Terminal Rodoviário da Natal.Para a próxima edição, as opções são: “As constantes greves em ano eleitoral”; “O boom das faculdades no RN”; “Quais os destinos mais procurados pelos natalenses com a desvalorização do dólar”.A votação para escolha da reportagem começa neste fim de semana e se encerra na segunda-feira à tarde.Para participar, basta enviar um e-mail para o [email protected] , informando sobre sua matéria preferida.