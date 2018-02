Espanha prende 121 em ação contra pornografia infantil

A polícia espanhola prendeu 121 pessoas no que descreveu como a maior operação contra pornografia infantil na internet já realizada no país.As prisões, feitas nos últimos sete dias, são parte de uma longa operação que começou em julho do ano passado e que, segundo informações inicias, contou com ajuda da polícia brasileira.Milhões de imagens de crianças foram apreendidas em uma série de batidas em todo o país, que revelaram também uma rede que abrange 75 países.A polícia diz que dois dos detidos estavam usando seus próprios filhos para produzir material pornográfico.Outras 96 pessoas foram indiciadas por possuir e distribuir pornografia infantil.

Apreensões

Entre os detidos - alguns deles estrangeiros vivendo na Espanha - estão bancários, porteiros e pilotos de avião.Cerca de 800 policiais foram usados na operação, conduzindo 210 batidas em 42 províncias que resultaram na apreensão de “milhões de arquivos de vídeo e fotografias, alguns mostrando abuso extremamente cruel de menores”, segundo a polícia.Foram apreendidos também 347 discos rígidos, quase dois mil CDs e DVDs e 36 laptops.As autoridades espanholas dizem que a investigação revelou uma grande rede internacional de pedofilia envolvendo 18 mil endereços de IP no mundo.Essas pistas serão agora seguidas através da Interpol, a rede policial internacional.A operação eleva para 1,2 mil o número de pessoas presas por pornografia infantil na Espanha nos últimos cinco anos.