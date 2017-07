Lobão e Pato Fu são as atrações da segunda noite do MADA

Divulgação O cantor Lobão é uma das atrações principais da segunda noite do MADA.

Rock experimental, indie rock, pop alternativo. Qualquer que seja o rótulo, a sexta-feira do festival MADA - Música Alimento da Alma, mantém sua tradição de ser a noite mais alternativa do festival.Com os shows da banda mineira Pato Fu e do roqueiro Lobão, a noite segue esse perfil com o cantor e compositor paulista Curumin, a gaúcha Poliéster, mais os potiguares da Síntese Modular e Lunares, os baianos do Subaquático, a banda carioca Autoramas e a paraibana Sem Horas. Na tenda eletrônica, um espaço para o “refresco electro-rock” da cantora argentina radicada no Brasil Madame Mim, e mais djs locais e de fora.A Arena do Imirá, na Via Costeira, abre às 19h30, e o primeiro show começa pontualmente às 20h50. O festival oferece feira Mix no Circo com moda, arte e produtos musicais, mais tenda eletrônica, espaço para descanso, praça de alimentação e camarote privativo.Os 10 anos do Mada é relizado através de patrocínio da Tim e Governo do Estado, via Câmara Cascudo, e patrocínio direto da Petrobras através do Edital público para festivais de música.

MADA - 2008: Sexta-feira (15/08)

20h50 – The Volta (RN)21h20 - Lunares (RN)21h50 – Subaquático (BA)22h20- Poliéster (RS)22h50 – Síntese Modular (RN)23h20 – Curumin (SP)23h50 – Autoramas (RJ)00h30 – Pato Fu (MG)01h30 – Lobão (RJ)

Tenda TIM

21h– - COLETIVO LO QUE SEA (RN)22h30 –- MADAME MIM (ARG/SP) / ELETRO ROCK23h30 - – MUCIO NT (RN) / HOUSE01h - AIRTON (RN) / ELECTRO02h30 - – KALLY (PR) /PROGRESSIVE HOUSE04h - KOTI LIVE (SP/RN) /PROGRESSIVE05h30 -– PATETA (PE) / PSY TRANCE07h - – ENCERRAMENTOIngressos: R$ 40 (inteira); R$ 20 (estudantes e clientes TIM)Abertura dos portões: 20h