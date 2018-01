Paulo Cunha: ele respira esporte

Vlademir Alexandre O esportista elegeu o basquete como prática principal desde 1955.

Aos 71 anos, ainda vivendo intensamente o basquete, o desportista tem na sua vida passagens de fazer inveja a grandes astros, com incursões no futebol de campo, e remo, natação. Hoje é treinador da equipe de basquete de cadetes da Polícia Militar do RN, além de estar se dedicando a escrever uma série de oito livros, por isso se divide entre a pesquisa e o basquete hoje.Como um bom brasileiro, revelou que escolheu a bola de futebol como pontapé inicial para o mundo das disputas. Primeiro, os jogos eram organizados na rua e, depois, o colégio Salesiano onde estudou, abrigou às incursões com a pelota. Ele lembra que o período que começou foi "no final da Segunda Guerra Mundial", em 45 e se alongou até 47. No futebol ainda teve passagens pelo Atlético, Olímpico e ABC, clube em que foi campeão no futebol de campo.O mestre lembra que teve que superar a resistência da mãe que não apreciava a vontade de fazer esportes. "Depois que o remo começou a ser transmitido pelo rádio, ela ficou mais tranqüila e aceitou mais a minha escolha", lembra.Com a prática do remo, o futebol ficou em segundo plano. Pelo Centro Náutico Potengi conseguiu arrematar bons resultados, inclusive como campeão na modalidade. No clube, ainda consegui resultados expressivos na natação, tornando-se campeão sob a mesma bandeira. Em 1955, quando prestava serviços militares , Paulo assistiu a uma partida de basquete, fato que o fez identificar-se imediatamente com o esporte. Era vez de o remo ser deixado em de lado.Por indicação do capitão ao técnico do time do exército, Paulo foi negado sob o pretexto que era muito forte para jogar. Por insistência, um colega o levou para as quadras novamente e, a partir daí, a carreira deslanchou. A escolha pelo basquete foi justificada por "ser mais educativo, um esporte com inúmeras variações".Em seguida, disputou partidas com camisa da AABB no final de 55, time que rendeu o título de campeão juvenil no primeiro ano de contato com o esporte. No mesmo ano retornou ao remo porque a equipe do Centro Náutico Potengi vivia uma fase amarga de derrotas.Em 1956 foi eleito como atleta revelação. Dois anos mais tarde foi convocado à seleção Norte-rio-grandense de Basquetebol para participar de um campeonato no fora do Estado, no Rio Grande do Sul. A equipe encerrou a participação na quinta colocação. Nos jogos "Lance Livre" conseguiu o vice-campeonato, mas Nilo Machado foi reconhecido como um dos melhores jogadores e trouxe o prêmio ao RN.No ano de 61 foi convocado para a seleção brasileira para a disputa do campeonato sul-americano no Rio de Janeiro. Posteriormente ao convite, foi convocado mais uma vez, desta feita para a disputa de um campeonato no Paraguai, onde foram campeões. Além do time, integrou a seleção universitária em campeonatos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pela AABB conquistou 14 campeonatos em 15 disputados.Paulo Cunha lembrou dos momentos importantes que viveu em quadra durante todos os anos como atleta e, posteriormente como treinador. O professor disse que todas as conquistas dos clubes pelos quais passou foram importantes. Somado as conquistas, estão as convocações para a seleção do RN, a brasileira e, mais recente, a condução da tocha do Pan-americano, disputado no Rio de Janeiro em 2007. "Também foram importantes as conquistas que eu fiz no Brasil e no mundo, porque também disputamos muitos campeonatos fora com a seleção de veteranos", aponta.Como jogador, Paulo encerrou a carreira no ano de 1977 e entrou em quadra como treinador. Primeiro, foi professor da AABB dando aula para as crianças. Depois foi chamado para assumir o comando da seleção universitária. Atualmente, é responsável pelo treino da academia da Polícia Militar da capital. Na dianteira do grupo, ajudou na conquista do campeonato do nordeste. A academia da PM é atualmente a campeã nordestina e disputou essa semana os 25º Jogos das Academias de Polícias e Bombeiros Militares do Brasil, realizado até ontem em Natal.Outro feito foi a criação do time de basquete na UFRN quando cursava jornalismo. Anos mais tarde, como técnico em contabilidade, montou o Força e Luz, time que disputou partidas com grandes clubes em Natal e no interior. O clube encerrou as atividades quando comprado pela Cosern.Além do basquete, outra atividade a qual Paulo dedica seu tempo é a escrita. O professor dedica o tempo entre os oito livros que planeja lançar. "Eu sou pesquisador e escrevo sobre assuntos voltados ao basquete. Dentre eles estão a história da criação do basquete no mundo, implantação do basquete no Rio Grande do Norte e os presidentes que comandaram a Federação Norte-rio-grandense de Basquetebol.", completa.



* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 20 a 26 de setembro de 2008)