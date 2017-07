Justiça Eleitoral dará prioridade a inquéritos que apontem ligação entre candidatos e criminosos O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto, anunciou, nesta segunda-feira (11), três medidas para garantir a segurança do processo eleitoral no Rio.

“Todas as possibilidades estão em aberto. Tudo vai depender da evolução do processo eleitoral. Não está nada definido, mas também não está descartado”, afirmou o ministro, para explicar que a convocação das tropas dependerá da eficácia das medidas anunciadas hoje.



Para garantir a segurança de eleitores e candidatos, o TRE vai dar prioridade ao julgamento de inquéritos que apontem ligações entre candidatos e criminosos. Segundo o presidente da TRE, Roberto Wider, em dez dias a Polícia Federal deve concluir investigações e apresentar os suspeitos.



A segunda medida, que ainda está em estudo, seria a concentração da propaganda eleitoral em determinadas regiões. De acordo com o presidente do TSE, os fiscais do Tribunal Regional poderão averiguar a quantidade de cartazes e faixas de um candidato em um mesmo local.



O TRE deve promover também uma campanha em todo o estado para informar os eleitores sobre a inviolabilidade da urna eletrônica e o sigilo do voto. Segundo Wider, ainda não está definido, mas a campanha poderá contar até com peças publicitárias, para esclarecimento dos eleitores.



O ministro Carlos Ayres Britto lembrou também que a PF continua à disposição dos candidatos que se sintam intimidados por criminosos. Os agentes estão liberados para fazer a segurança no local escolhido para as campanhas.