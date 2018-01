Desemprego em agosto é o menor para o período desde 2002 A pesquisa mostra mostra que a população ativa cresceu 0,7% em relação a julho.

O desemprego em agosto nas seis maiores regiões metropolitanas do país atingiu 7,6% da população economicamente ativa, a menor taxa para meses de agosto desde o início da nova série da Pesquisa Mensal de Emprego, em 2002. O resultado foi 0,5 ponto percentual inferior ao de julho (8,1%) e 1,9 ponto percentual menor do que o de agosto de 2007 (9,5%), segundo dados divulgados hoje (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A pesquisa de agosto mostra que a população ocupada (21,8 milhões) cresceu 0,7% em relação julho e 3,7% na comparação com agosto de 2007. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado (9,6 milhões) cresceu 5,8% na comparação anual.



A população desocupada (1,8 milhão) caiu 6,1% em relação a julho e 19,2% no confronto com agosto de 2007.



O rendimento médio real dos trabalhadores, de R$ 1.253,70, em agosto, apresentou alta de 2,1% frente a julho. Na comparação anual, o crescimento foi de 5,7%.





Agência Brasil