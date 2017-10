Feira da Cultura de Patu homenageia as tradições nordestinas Programação traz eventos culturais e religiosos, entre os dias 7 e 13 de setembro.

A Prefeitura Municipal de Patu realizará no período entre os dias 7 e 13 de setembro a XXV Feira da Cultura - Jubileu de Prata, grande festa já consagrada no calendário cultural da cidade.



Será oferecida gratuitamente uma gama de opções culturais durante os seis dias de festa, com shows musicais, feiras de artesanato, concursos, oficinas, cinema e festivais de música.



Além disso, dentro do evento está inserida a Festa de Nossa Senhora das Dores, padroeira do município, e o Auto de Jesuíno Brilhante ou Evangelho Segundo Patu, espetáculo teatral ao ar livre que recebe um dos maiores públicos do evento.



A denominação "Jubileu de Prata" dada à XXV Feira da Cultura é uma alusão ao 25º aniversário do evento. Por esse motivo, participantes de concursos ou artistas que tiverem seus trabalhos inscritos na Feira receberão uma comenda de prata esculpida em forma de um juazeiro, árvore símbolo da resistência sertaneja.



A programação religiosa do evento, ligada à Festa de Nossa Senhora das Dores, será composta por missas, orações do terço e novenas temáticas, sendo as últimas realizadas por grupos de patuenses da paróquia local.



Na programação sociocultural, a diversidade satisfaz todos os gostos. Dentre o grande leque de opções, serão disponibilizadas exposições de artesanato, apresentações com artistas da terra, exibições do folclore e da cultura locais (como os Papangus Mirins, os Negros de Jatobá e a Cavalhada) e o Auto de Jesuíno Brilhante ou Evangelho Segundo Patu.



Também fazem parte da programação do festival, eventos como O Festival PF (Prato Farto), o Concurso de Bombonière Ambulante, além de um desfile de motoqueiras em homenagem à Lei Maria da Penha.