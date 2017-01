G8 fecha acordo para reduzir emissões em 50% até 2050

Os líderes do G8 anunciaram nesta terça-feira (8) um acordo para reduzir as emissões globais de carbono em 50% até 2050, em um esforço conjunto para combater o aquecimento global.O acordo foi anunciado pelo primeiro-ministro japonês, Yasuo Fukuda, na ilha de Hokkaido, no Japão, onde está sendo realizada a reunião de cúpula anual do G8, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo mais a Rússia.O anúncio representa um avanço nas negociações para conter o aquecimento global, já que na cúpula do ano passado os líderes do G8 haviam decidido apenas “considerar seriamente” os cortes das emissões.Em comunicado conjunto, o grupo disse que pretende trabalhar com outros 200 países membros da ONU que já assinaram uma convenção que visa estabelecer metas para conter emissões de gases poluentes até 2050.O G8 disse ainda que metas a médio prazo e políticas nacionais serão necessárias para atingir seu objetivo final de reduzir os gases em 50%.

Tema controverso

As mudanças climáticas têm sido um dos temas mais controversos para os líderes do G8, que se dividem sobre as metas que devem ser estabelecidas para o corte das emissões e sobre o papel dos países em desenvolvimento.Durante a cúpula, Yasuo Fukuda declarou que irá pedir à China e à Índia que cooperem num esforço conjunto quando participarem da reuniões desta quarta-feira entre países do G8 - Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália, França, Alemanha, Japão, Canadá e Rússia - e um grupo de países convidados, entre eles o Brasil.Os líderes do G8 ainda expressaram sérias preocupações sobre a ameaça imposta à economia global pela alta do preço dos combustíveis.Eles disseram, no entanto, que permanecem otimistas quanto ao poder de recuperação de suas economias a longo prazo.A correspondente da BBC Bridget Kendall disse que o G8 não deu explicações sobre as causas por trás dos altos preços do petróleo e dos alimentos como também não apresentou soluções para abaixá-los.Os líderes ainda devem soltar um comunicado com comentários sobre as eleições no Zimbábue, consideradas pelo presidente George W. Bush na segunda-feira como uma "farsa".