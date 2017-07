Alan Oliveira - O turismo é uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte. Gera mais de 120 mil empregos em todo o Estado, boa parte na capital. Para consolidar a atividade, é preciso investir mais em divulgação de nosso destino. Os empresários do setor pedem atenção do governo municipal quanto ao orçamento para divulgação. Uma campanha promocional do destino que não acontece há anos. Em seu governo, a Secretaria de Turismo vai ter orçamento significativo para divulgação, colocando Natal de volta na mídia nacional e internacional?

Pedro Quithé -

Não basta dizer que tem dinheiro se ele não é aplicado. Não basta dizer que têm atrativos se eles não têm infra-estrutura. Quanto ao turismo sexual, existem pessoas que vêm para Natal fazer isso, mas existem aqueles que fazem investimentos, precisamos respeitar o turista. Precisamos fazer não só turismo ecológico no interior do estado, mas também o religioso. Temos que fazer uma agenda de eventos que não se resume só a um Carnatal mal feito e que beneficia a poucos.