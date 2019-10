Aphoto realiza Assembléia Geral nesse sábado Reunião no Iate Clube contará com a realização do 3º Varal Fotográfico e homenagem a Jaeci Emerenciano.

)Neste sábado (31), a Associação Potiguar de Fotografia (Aphoto) realiza a primeira Assembléia Geral do ano, no Iate Clube de Natal, a partir das 14h. O evento será aberto para sócios e convidados que confirmarem presença até a noite dessa sexta-feira.



Na ocasião, será realizado o 3º Varal Fotográfico da Aphoto, no qual os participantes podem levar suas fotos para participar da exposição coletiva.



O encontro terá ainda música ao vivo, sorteio de brindes e uma homenagem ao primeiro Comodoro do Iate Clube, o decano da fotografia potiguar Jaeci Emereciano.



A Assembléia Geral também é uma oportunidade para os fotógrafos convidados conhecerem a Aphoto e se cadastrarem como sócios, participando efetivamente da entidade com vez, voz e voto durante as reuniões deliberativas.



Para ser um sócio da Aphoto, basta preencher o cadastro e pagar uma anuidade de R$ 60. Para mais informações, basta ligar para Alexandro Gurgel, presidente da entidade (8896-5436).