Encontro Multicultural reúne 22 expositores no Orla Sul

Neste sábado (13) e domingo (14), o Encontro Multicultural do Orla reúne palestras, sebos, exposição fotográfica e filatelia no Shopping Orla Sul, na avenida Roberto Freire.A feira reúne 22 expositores que estarão mostrando antiguidades (antiquários do RN, PB e PE), quadrinhos, CD’s, vinil, exposições de artes plásticas, fotografias e palestras que serão proferidas por jornalistas e professores, além de shows musicais.Para quem gosta de quadrinhos, há uma atração a mais. Durante as palestras a loja Garagem Hermética Quadrinhos realizará um saldão de HQs com preços a partir de R$ 1.

Confira a programação do Encontro Multicultural no Orla:

Sábado (13/09)

12h – ORLA DA BOA MÚSICA – Edna Gurgel – MPB – Praça de Alimentação.16h: Palestras “Quadrinhos Independentes do Brasil”, com Milena Azevedo (Garagem Hermética – loja virtual de quadrinhos) e os “Quadrinhos Potiguares”, com Alcides Sales (professor Tupi-guarani – criador do GRUPEC – Quadrinhos Potiguares).17h – Palestras: “Super-heróis da Ebal (movimento cultural dos anos 60), com o jornalista Alex Medeiros e “CRÁS, Uma experiência brasileira em Quadrinhos” com Enzio Andrade (professor história de colégios de Natal).18h: Palestra: “Elaboração de Projetos”, com Tatiane Fernandes (funcionária Fundação José Augusto).19h – ORLA DA BOA MÚSICA – Giuliane Guanabara - MPB

Domingo (14/09)

12h: ORLA DA BOA MÚSICA – Lene Macedo – MPB – Praça de Alimentação.18h: Show Krystal e Banda - encerramento do “I Encontro Multicultural do Orla – Praça de Alimentação.