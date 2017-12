Pesquisa: Francisco do PT lidera eleição em Parelhas

Em Parelhas a disputa eleitoral está acirrada. Lá, o candidato Francisco do PT lidera as pesquisas com 46,9% das intenções de voto. Em segundo lugar vem o empresário Formiga Preta (PR), citado por 40,6%. Bezerra (Psol) tem 2,4% e aqueles que disseram votar branco ou nulo somam 1,5%. Os indecisos são 8,6%.Realizada pelo instituto Agorasei, a pesquisa entrevistou 409 pessoas, entre os dias 12 e 13 de setembro deste ano, nas zonas urbana e rural do município. A margem de erro é de 4,7 pontos percentuais.No estudo, os eleitores também foram questionados sobre quem na opinião deles, independentemente de quem eles votavam, qual seria o candidato a prefeito que venceria em Parelhas. A maioria disse acreditar na vitória de Francisco.Os eleitores que acreditam na vitória de Francisco do PT são 47,2%. Já aqueles que confiam no sucesso de Formiga Preta somam 31,5%. Bezerra foi citado por 0,2%. Aqueles que não souberam responder são 21,1%.A pesquisa mediu a avaliação da administração do prefeito Antonio Petronilo (PMDB). 68,7% dos parelhenses apontam como ótimo ou bom o governo de Petronilo. 17,1% declaram que é regular. 2,7% afirmam que é ruim e 9,8% como péssima. Aqueles que não souberam responder são 1,7%.O levantamento foi solicitado pela Rádio Cabugi do Seridó e tem o registro na 24ª Zona Eleitoral de Parelhas, com o número 1480/2008.