Vereadores irão votar emenda substitutiva a projeto de aumento salarial

Vlademir Alexandre Câmara Municipal deve aprovar aumentos salariais na próxima semana.

De autoria do vereador Salatiel de Souza (PSB), a emenda substitutiva propõe um salário – o chamado subsídio – máximo para o prefeito de R$ 20 mil, enquanto a atual proposta – já aprovada em primeira discussão – determinou salário máximo de R$ 22.111, 25. Para o vice-prefeito, o salário proposto pela emenda substitutiva foi de R$ 16 mil.Sobre a determinação dos salários máximos dos vereadores, a emenda propõe que seja fixado em R$ 12 mil, R$ 6 mil a menos do que propõe o projeto original. O aumento, no entanto, só poderá ser efetuado conforme ocorra o aumento dos salários dos deputados estaduais, pois o limite para salários dos vereadores é de até 75% dos pagos aos deputados.Além da diminuição nos valores propostos, a emenda substitutiva também extingue a proposta de fixação do salário do presidente da Câmara em R$ 20 mil. Assim, quem comandar o Legislativo Municipal a partir de 2009 terá o salário dos vereadores e o acréscimo já previsto para quem ocupa o cargo.Ainda na emenda, os salários dos secretários do município, controlador geral do município, procurador geral do município, presidentes e diretores presidentes de órgãos da administração indireta e o procurador geral da Câmara ficam fixados em R$ 12 mil.A emenda de Salatiel de Souza está tramitando na comissão de Constituição e Justiça e, após parecer, irá ao plenário para ser votada pelos demais parlamentares. Segundo o próprio vereador, já há um consenso para a aprovação da proposta.