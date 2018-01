Dário Barbosa: “Transporte coletivo não é para gerar lucro” Em entrevista ao RN TV 1ª. edição, o candidato a prefeito pelo PSTU defende a municipalização do transporte coletivo e passagem gratuita para estudantes e desocupados.

O candidato do PSTU Dário Barbosa defendeu a municipalização do transporte coletivo em entrevista ao jornalista Geider Henrique no RN TV 1a. edição, da Inter Tv Cabugi. “Transporte público não é para gerar lucro”, defendeu o candidato, que concorre pela quarta vez à Prefeitura de Natal.



Com a municipalização, Dário pretende congelar os preços das passagens de ônibus e garantir viagem gratuita para estudantes, idosos e desocupados, incluindo aí as donas de casa.



O candidato também chamou o IPTU de “injusto”, já que pessoas que possuem imóveis modestos e mais luxuosos pagam o mesmo valor no imposto. “Queremos um IPTU e um ISS progressivos, onde quem tem mais paga mais”, reclamou.



Sobre a especulação imobiliária, Dário prometeu utilizar “a pouca legislação que o município tem” para coibir a exploração ambiental, já que “só quem ganha com ela são os empresários”.



O candidato também falou em resgatar as diretrizes do SUS e promover mais concursos públicos para aumentar o número de funcionários na cidade. O ideal, segundo ele, seria um funcionário para cada 20 habitantes.