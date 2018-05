Produtos importados continuam sendo vendidos pelo mesmo preço Clientes não devem sentir a crise econômica nas compras de final de ano.

“Estamos terminando de fazer as compras, inclusive de lançamentos, para trazer novidades para o período natalino”, afirma Aristeu Júnior, gerente de uma rede de lojas de produtos importados. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal – CDL, esse otimismo deve ser acompanhado pela maioria dos empresários natalenses nesse fim de ano.



O aumento de juros e a dificuldade em obter crédito devem ser os primeiros sintomas da crise para os clientes, mas somente em 2009. A avaliação é feita pelo superintendente da CDL Natal, Adelmo Freire, que acrescenta que o valor dos produtos importados deve continuar os mesmos no fim do ano.



“Com a oscilação diária no valor do dólar e nas bolsas, não dá para afirmar como o consumidor sentirá a crise, mas o movimento nas compras dos presentes nesse fim de ano devem continuar apresentando o mesmo ritmo”, declara Adelmo Freire.



O economista alerta ainda sobre o desaquecimento das compras, lembrando que o empresário está sendo orientado a manter a linha otimista nas vendas de fim de ano, visando garantir o preço normal ao cliente.



E para o cliente, Adelmo acrescenta: “A maioria das compras de fim de ano já foi feita, os estoques já estão comprados e os preços devem continuar os mesmos”, afirma.



A variação do crescimento das vendas de fim de ano em Natal, em relação ao ano passado, deve atingir uma redução no percentual. Antes da crise, o crescimento era estimado em 9%, passando agora a ter a estimativa avaliada em 6%.