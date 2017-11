Alex Padang: "O ABC compra jornalista para divulgar mentiras" Dirigente americano se mostrou irritado com especulações feitas com relação a redução no salário do técnico Ruy Scarpino e de dois jogadores.

As especulações em torno de dispensa e outras negociações de jogadores no América fizeram com que Alex Padang, um dos diretores do clube, "chutasse o balde".



Questionado pela reportagem do Nominuto.com quanto a rescisão do volante Romeu e das possíveis reduções salariais no pagamento do técnico Ruy Scarpino e dos atacantes Marcelo Nicácio e Max. "Quem falou que o América vai reduzir salário de jogador deve ir procurar uma lavagem de roupa", afirmou o dirigente.



Padang foi além e garantiu que dentro do América não se fala em redução de salários e disparou contra o maior rival do clube. "O ABC compra jornalista para divulgar mentiras", declarou.