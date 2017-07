Construção de galpão para feira da Cidade da Esperança será suspensa A suspensão foi estabelecida pelo Ministério Público e deverá ser mantida até que a Semsur consiga as licenças ambientais para a instalação.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) assinou um Termo de Ajustamento de Conduta com a 41ª Promotoria de Justiça de Natal, nesta terça-feira (12), que estabelece a suspensão da construção de um galpão multifuncional que estava sendo feito no bairro da Cidade da Esperança para a instalação da feira livre.



A suspensão deverá ser mantida até que a Semsur consiga as licenças ambientais para a instalação do galpão. As licenças deverão ser solicitadas a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que também deverá emitir as licenças ambientais e urbanísticas cabíveis para o funcionamento da feira.



O TAC, publicado no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (13), determina ainda que a remoção da feira, que está atualmente em local provisório, só seja feita quando houver uma solução definitiva quanto ao espaço e horário adequados.



O Termo também obriga ao Município realizar estudos ambientais, incluindo audiência pública com moradores do bairro da Cidade da Esperança, para promover a remoção definitiva da feira.



Os motivos que levaram a Promotoria do Meio Ambiente a firmar o termo foram os problemas ambientais em decorrência da construção irregular do galpão e também os provocados pela própria feira.



Em caso de descumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta, o Município terá que pagar multa de R$ 1 mil por dia.