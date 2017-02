Pleno absolve ABC e Federação Norte-rio-grandense de Futebol Recurso da Procuradoria do STJD que pedia punição para Entidade não é acolhida.

A Federação Norte-Riograndense (FNF) pode respirar aliviada. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em sessão realizada nesta quinta-feira, dia 10 de julho, não acolheu o Recurso da Procuradoria do Tribunal que recorria da absolvição dada pela Quarta Comissão Disciplinar para a Entidade. Com essa decisão, a Federação continua sem precisar abrir seus cofres.



A Procuradoria entendia que a Entidade deveria responder pelo fato do árbitro ter relatado na súmula do jogo que houve atraso de Corinthians e ABC-RN no confronto entre os times pela Série B do Brasileiro ao entrar em campo. A demora no início da partida ocorreu devido à execução do Hino Nacional e pela retirada de repórteres e de papéis do campo.



Na ocasião, a Federação e o clube ABC foram denunciados no artigo 232 (Deixar de cumprir obrigação assumida em qualquer documento referente às atividades desportivas, observada a competência da Justiça Desportiva prevista em lei) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A multa prevista é de até R$1mil e cumprimento da obrigação no prazo que for fixado, além da indenização pelos prejuízos causados, quando requerida.



Em sessão realizada no dia 6 de junho, pela Quarta Comissão Disciplinar do STJD, os dois denunciados conseguiram a absolvição em relação ao atraso na partida.



Fonte: STJD