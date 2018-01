FJA homenageia Felipe Camarão Programação do Centro de Pesquisas Juvenal Lamartine desta terça (23) conta com festival de peteca, exposição fotográfica e degustação de comidas típicas.

O Centro de Pesquisas Juvenal Lamartine da Fundação José Augusto, dentro da programação em homenagem ao 360º aniversário de morte de Felipe Camarão, realiza nesta terça (23) o Festival de Peteca Dom Antônio Felipe Camarão, na Escola Municipal Francisca Ferreira, no Bairro das Quintas.



A festividade começa às 9h com participação dos alunos da Escola Municipal Irmã Arcângela que apresentarão manifestações culturais indígenas, além de músicas alusivos aos 50 anos da Bossa Nova.



O evento conta ainda com exposição fotográfica de Lenilton Lima. Os alunos da Escola Francisca Ferreira apresentarão a modalidade da peteca esportiva e degustação de comidas típicas indígenas.