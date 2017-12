Governadora reivindica complexo viário e novo aeroporto em Mossoró Wilma de Faria agradeceu as obras inauguradas nesta sexta-feira, mas pediu celeridade no processo de construção do complexo viário.

Mossoró - Além de parabenizar e agradecer ao presidente Luis Inácio Lula da Silva, a governadora Wilma de Faria cobrou duas ações do Governo Federal em Mossoró: o complexo viário do bairro Abolição e um novo aeroporto para a cidade.



“Sou muito grata por todas as obras e recursos que o senhor tem destinado ao Rio Grande do Norte, mas não posso deixar de pedir que o Governo Federal acelere o processo de construção do complexo viário do Abolição e traga um novo aeroporto para Mossoró”, disse a governadora.