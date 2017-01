Mais vagas e cursos para o vestibular 2009 da UFRN

Vlademir Alexandre Ampliação da UFRN é fruto do Programa de Reestruturação e Expansão das universidades públicas.

O grande número de vagas é conseqüência dos novos cursos que estão sendo criados, 11 no total. Estarão disponíveis na área Humanística II: Publicidade e Propaganda, Dança, Design, Gestão em Políticas Públicas, Letras Língua Espanhola. As pessoas que prestarem vestibular na área Biomédica terão mais duas opções: Fonoaudiologia e Gestão em Sistemas de Saúde.Na área Tecnológica II, o bacharelado em Ciências e Tecnologia funcionará, a partir do segundo semestre, nos turnos vespertino e noturno, com 250 vagas em cada horário.“A grande inovação desse projeto é o modo de formar pessoas em dois ciclos”, salienta a vice-reitora Ângela Paiva. A professora afirma que no terceiro ano do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia, o aluno recebe um diploma de graduação que o permite fazer o reingresso para alguma engenharia ou ciência, cursada em mais dois anos.O curso poderá fomentar mudanças no modelo didático da UFRN. Na visão de Ângela Paiva, esse perfil poderá ser discutido em outras áreas. “Essa é uma tendência no mundo inteiro. A perspectiva de que o conhecimento não é esgotado numa graduação faz necessária a formação continuada”, explicou.

Reuni

Toda essa ampliação é fruto do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). O Reuni foi decretado (6.996) pelo Ministério da Educação (MEC) em abril de 2007, com aplicação para todas as Universidades Federais do país que apresentassem projetos seguindo sua proposta.A vice-reitora da UFRN declarou que apesar do crescimento físico da universidade — o projeto também prevê construções — uma das principais diretrizes do Reuni é o dimensionamento de vagas e a melhora nas condições de acesso e permanência dos estudantes nos Campus.de 11 a 31 de agosto de 2008dias 23,24 e 25 de novembro de 2008