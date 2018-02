RN é o segundo estado em que mais municípios contarão com reforço de tropas militares O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou o envio de forças federais para mais 135 municípios em todo o Brasil. No Estado, 94 municípios receberão o reforço.

Brasília - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou o envio de forças federais para mais 135 municípios dos estados de Alagoas, Sergipe, do Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e da Paraíba. A decisão foi tomada em sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira (29) à noite. Ao todo, o tribunal já aprovou o envio de soldados para reforçar a segurança nas eleições em 257 municípios.



O Pará, com 107 pedidos atendidos, será o estado em que mais municípios contarão com reforço de tropas militares. Em seguida vêm Rio Grande do Norte (94 municípios), Amazonas (36), Alagoas (10), Amapá (4), Sergipe (3), Tocantins (2) e Paraíba, com um município atendido.



Segundo o TSE, 16 estados solicitaram reforço na segurança para as eleições de outubro, além do Rio de Janeiro, que enfrenta situação específica. Isso porque, de acordo com o tribunal, a atuação das tropas no Rio não se restringe ao dia das eleições. Desde 11 de setembro, militares ocupam comunidades onde há ameaça do tráfico ou de milícias a eleitores e a candidatos, como parte da Operação Guanabara.