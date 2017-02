Chuvas atrapalham venda de pacotes de receptivos A queda no serviço foi de 10 a 20% com relação ao mesmo período do ano passado.

A alta temporada de julho não está sendo tão boa para os receptivos. Um dos motivos para isso são as chuvas, que tem atrapalhado na venda de passeios opcionais. A queda no serviço foi de 10 a 20% em relação ao mesmo período do ano passado.



Diferente da alta temporada de janeiro, que dura até mais de um mês, a de julho tem como pico a segunda e a terceira semanas. Assim, os receptivos esperam um movimento maior na próxima semana.



O diretor da Luck Receptivos, George Costa, diz que esta estação não deve ter aumento com relação ao ano passado. Ele explica que os turistas estão vindo, mas com as chuvas, está tendo uma queda na venda de pacotes opcionais em 10%. “Está chovendo muito no final de tarde e início da noite, que é quando o passageiro decide a compra”, reclama.



Wellington Palhano, diretor da Whel Tour, também afirma que está tendo uma redução no número de venda de pacotes. “Estamos entre 50 e 60% de vendas, enquanto no ano passado a média era de 75 e 85%”, aponta.