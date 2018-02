PRF realizou sete prisões por crimes diversos Os encaminhados foram levados para às Delegacias de cada cidade que realizaram as prisões.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta sexta-feira (3) em Natal e nas rodovias estaduais, sete prisões por crimes diversos. Destaque para a apreensão de cestas básicas da Operação Eleições 2008, no município de Parnamirim.



Lindomardos Santos Lima, funcionário da Câmara de Vereadores de Parnamirim, foi preso por ter sido encontrado com ele listas com nomes e números de títulos de eleitores e endereços das pessoas a quem se destinavam as “doações” do candidato Gilson Moura. Já Wagner Sidcley Lima de Sena, 28 anos, em Natal, Vicente Heriberto Cruz de Miranda, 50 anos, em Ceará Mirim e Edmilson Clemente da Silva, de 55 anos, em Mossoró, todos por embriaguez ao volante.



Em São José de Mipibú, a PRF ainda apreenderam os condutores Patrick Bruno do Nascimeno, 25 anos, e Thayse Sayonara Urbano de Araújo, 21 anos, por ter entregue a direção de veículo automotor a pessoas não habilitadas.



Em Currais Novos, Wilson Bezerra, 43 anos, foi preso por conduzir um veículo com a numeração do chassi e do motor adulterados, além ainda, de transportar 939 DVDs piratas.



José Francisco Batisa Filho, 31 anos, foi preso em Alexandria/RN, por conduzir uma motocicleta Honda 125, de placas CWT 4276/SP, também com numeração do motor e chassi adulterados.



Todas as ocorrências foram encaminhadas às Delegacias de Polícia Civil das respectivas cidades que foram realizadas as sete prisões.