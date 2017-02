Manifestantes cobram conclusão da Operação Impacto

Karla Larissa Manifestantes cantaram parabéns no aniversário da Operação.

A manifestação, que começou por volta das 9h, contou com poucas pessoas, que ironicamente cantaram parabéns. O bolo, que segundo os manifestantes era de ‘sabor corrupção’, foi colocado em uma mesa enfeitada com matérias sobre o assunto. Um boneco gigante vestido de cangaceiro tinha penduradas cédulas, simbolizando “os vereadores vendidos”.A dirigente do Coletivo Leila Diniz, Cláudia Souza, explica que o ato público teve como um dos objetivo cobrar a divulgação do relatório da Operação Impacto e a punição dos possíveis culpados.Cláudia Souza ressalta que a manifestação também foi feita para lembrar ao povo da Operação, que completa um ano próximo das eleições. “Os sete vereadores investigados irão concorrer à eleição este ano e correm o risco de serem reeleitos. As pessoas costumam esquecer, mas em ano de eleição é preciso lembrar”, destaca.O tesoureiro da União Metropolitana de Estado (UMES), Ítalo Rocha, que também estava à frente da organização do protesto criticou a demora na punição dos vereadores envolvidos. “Vamos cobrar ao Ministério Público uma concretização, que inquérito possa ser encaminhado à Justiça e que esta possa condenar”, disse.A representante do Comitê 9840, movimento nacional de combate a corrupção eleitoral, Maria das Neves Valentim aproveitou a manifestação para coletar assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular que impede que candidatos que estejam com processos na Justiça ou tenha renunciado mandato para escapar de punição sejam candidatos.Depois do protesto em frente à CMN, os manifestantes se encaminharam para o Ministério Público onde terão audiência com os promotores responsáveis pela Operação Impacto, pedir agilidade no encaminhamento à Justiça.