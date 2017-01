América 1 x 1 Fortaleza: fim de jogo

Fotos: Vlademir Alexandre

América toma sufoco nos últimos lances do jogo, no Machadão.Partida se encaminha para o final e agora já valem os acréscimos.cobrança de escanteio e mais uma vez ele, o "paredão", põe para escanteio.FAbiano se estica e com as pontas dos dedos põe a bola para escanteio em chute rasteiro.Tricolor cearense vai chegando com perigo ao gol de Fabiano nos momentos finais do jogo.Quase o Fortaleza faz o segundo gol. Raul chutou forte e a bola acertou a trave de Fabiano.Gol de empate dá novo ânimo ao América, que agora busca a virada.Saulo cobra falta por cima da trave desperdiçando mais uma chance de empate.Bola sobra na cara do gol para Saulo, que bate fraco para sorte do goleiro do Fortaleza.Boas jogadas no ataque americano, mas a conclusão não são as melhores.Fortaleza ensaia uma pressão no ataque, mas a zaga americana se defende bem.Jogadas movimentaram o segundo tempo e o gol parece questão de tempo para os dois times.Léo Jaime faz boa jogada pela esquerda e bateu forte para defesa de Fabiano.Fortaleza responde em bola cruzada para Tailson, que exige defesa de Fabiano.Duas chances seguidas do América para empatar e o goleiro do Fortaleza se destaca impedindo o gol.Tiago Cardoso faz grande defesa em boa jogada após chute de Dida. A bola vai pela linha de fundo em escanteio.América começa disposto a empatar o jogo nos primeiros minutos.Paulo Matos bate embaixo da bola após receber passe de Dida e chutou por cima do gol.Jogadores do América vão movimentando a bola até chegar perto da área tricolor e arriscar uma jogada mais trabalhada.Segue movimentada a partida, mas sem chances claras que levem perigo aos goleiros.Alvirrubro vai criando as chances, mas os chutes vão para fora do gol.Tricolor cearense vai gostando do resultado, mas se preocupa com o avanço do América.América não consegue encaixar uma boa jogada para empatar. Jogo bom no Machadão.Fortaleza vai buscando explorar os contra-ataques para ampliar o marcador.América tenta chegar com mais intensidade ao gol do Fortaleza, mas a zaga vai tirando o perigo.Faltas começam a deixar o jogo mais truncado.Gol sofrido não estava nos planos do América, que tenta a reação para buscar o empate.Fortaleza pressiona em cobranças de escanteio, que rondam o gol de Fabiano.Jogo movimentado e Fortaleza começa a se encontrar dentro de campo.Paulo Matos, Romeu e Max fazem boa jogada e na finalização de Max o goleiro do Fortaleza faz a defesa.Romeu arrisca de fora da área e a bola saí em tiro de meta.Primeiro lance de perigo no ataque americano. Robson cabeceou bola após cobrança de escanteio, mas colocou para fora do gol.