Operação Sal Grosso: MP divulga parcial das investigações em Mossoró Promotor Eduardo Medeiros e os delegados Lenivaldo Pimentel e Everaldo Fonseca vão falar acerca dos documentos apreendidos e analisados durante a investigação.

Depois de dez meses e mais de vinte mil documentos – recibos, extratos bancários e folhas de pagamentos da Câmara Municipal de Mossoró (CMM) -, uma entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (29) vai mostrar uma parcial das investigações da operação “Sal Grosso”, deflagrada em 14 de novembro de 2007 e apura supostas fraudes praticadas por membros da CMM no período de 2005 a 2007.



O promotor Eduardo Medeiros, da 11ª Promotoria de Justiça de Mossoró, e os delegados Lenivaldo Pimentel e Everaldo Fonseca, designados em caráter especial pela Delegacia Geral de Polícia (Degepol), estão trabalhando nesse caso. Lenivaldo Pimentel disse ao Nominuto que o material apresentado na coletiva desta segunda-feira (29) “não é o fechamento do caso, mas sim uma parcial das apurações”.



Memória

A operação Sal Grosso ocorreu em novembro de 2007 e promoveu uma verdadeira devassa onde cem policiais entraram no Palácio Rodolfo Fernandes, sede da Câmara Municipal de Mossoró.



Vinte mil documentos e mais de 40 computadores foram retirados num trabalho que foi iniciado às 6h e só terminou às 11h30 do dia 14 de novembro. Paralelo à Câmara, outras três ações foram realizadas: uma na casa do presidente da mesa diretora, Júnior Escóssia (DEM, outra transcorreu no escritório de uma empresa de consultoria para licitações sediada em Fortaleza, no Ceará e a última foi no escritório do advogado Igor Linhares. O fato gerou uma crise institucional entre a subseccional de Mossoró da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Ministério Público.



*Mais informações em instantes