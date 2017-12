Lula dispara contra Agripino e cobra vitória de Fátima no primeiro turno Presidente falou sobre obras que realizou no estado e disse que também ajuda prefeitos de oposição.

Acabou de se encerrar o comício da deputada Fátima Bezera (PT) que contou com a presença do presidente Lula. Em seu discurso, o presidente disparou duras críticas contra José Agripino (DEM) e disse que Micarla de Sousa (PV), “se fosse boa, não teria se juntado com o DEM”.



Afirmando que o DEM tem ódio da administração do presidente, Lula chamou Garibaldi e Wilma para derrotarem o senador na próxima eleição.



“Em 2010 vamos dar uma lição nessa pessoa que não vamos citar o nome. Vamos fazer um ajuste de contas aqui em Natal ao jogo sujo que ele faz na política nacional”, disse Lula.