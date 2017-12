José Alencar recebe alta três dias depois de operado em São Paulo Os três tumores existentes foram removidos de forma completa, revelaram imagens.

O vice-presidente da República, José Alencar, recebeu alta hoje (20), cerca das 13h, do Hospital Sírio-Libanês, onde foi submetido na quarta-feira (17) a uma cirurgia, como parte de tratamento de tumores abdominais. Segundo a assessoria de Alencar, ele permanecerá em sua residência, na capital paulista, e deve retornar a Brasília na quarta-feira (24).



Mais cedo, a assessoria de imprensa do Sírio-Libanês divulgou boletim médico informando que o vice-presidente receberia alta no início da semana que vem.



A seguir a íntegra do comunicado médico:



"O Vice-Presidente da República, José Alencar, receberá alta hoje, sábado (20/09), às 13h00, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde esteve internado desde a última quarta-feira (17/09/08), quando foi submetido a cirurgia, parte integrante de seu tratamento de tumor abdominal.



Hoje (20/09), pela manhã, foram realizados estudos de imagem que revelaram que os três tumores existentes foram removidos de forma completa, não existindo qualquer indício de lesões adicionais.



O Vice-Presidente está sob os cuidados da equipe médica coordenada pelos doutores Paulo Hoff, Roberto Kalil e Miguel Srougi".



Agência Brasil