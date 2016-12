TRE amplia horário de funcionamento no sábado (5)

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, desembargador Cláudio Santos, autorizou o funcionamento dos Cartórios Eleitorais do Estado, bem como das unidades da Secretaria do Tribunal, sob regime de plantão no dia 5 de julho de 2008, das 9 às 19 horas.O motivo para a expansão do horário é o término do prazo para os partidos políticos e coligações apresentarem no cartório eleitoral, o requerimento de registro de seus candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Caso os partidos não o façam, o próprio postulante pode solicitar seu cadastro até o dia 7 de julho.Após o dia 5 de julho, a prestação de serviço extraordinário ocorrerá durante os sábados, domingos e feriados, no horário das 14 às 19h e só terminará no dia 10 de outubro.De acordo com o calendário eleitoral de 2008, dia 6 de julho é a data que marca o início da propaganda eleitoral através de comícios, uso de sonorização fixa (8 às 24h), alto falantes ou amplificadores de som, nas sedes dos partidos ou em veículos (8 às 22h).A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão só começara a partir do dia 19 de agosto. As informações acerca do calendário eleitoral e das resoluções e normas que regem as eleições estão disponíveis no site www.tre-rn.gov.br.*Fonte: Ascom TRE/RN.