Índices das Bolsas de Valores operam em forte queda nessa sexta-feira

O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), operava em forte queda de 6,7% na manhã dessa sexta-feira (24) aos 31.551,2 pontos. O dólar comercial subia 1,78%, a R$ 2,346 na venda.Um conjunto de notícias negativas em diversos países derruba os mercados de ações em todo o mundo. Na França, o presidente Nicolas Sarkozy, resumiu a situação dizendo que a crise financeira "põe em perigo o próprio futuro da humanidade".Nos Estados Unidos, o diário "The Wall Street Journal" afirmou que a seguradora AIG já retirou 75% do fundo emergencial que foi disponibilizado à companhia em um plano federal para resgatar a companhia.Já na Ásia, a decisão de países asiáticos de criar um fundo de 80 bilhões de dólares para combater a crise financeira não amenizou as preocupações de investidores.Enquanto a moeda brasileira vem registrando queda em relação à americana, no Japão o problema é o inverso. A moeda local, o iene, ganha valor frente ao euro e ao dólar em um ritmo até agora incontrolável.O motivo é a queda em massa de algumas operações conhecidas como "carry trades" - que consistem em pedir créditos em ienes para comprar ativos em euros ou dólares.As Bolsas de Valores na Ásia fecharam em forte queda nesta sexta-feira. A de Tóquio tombou 9,6%; a de Seul, 10,6%. A japonesa Sony registrou diminuição de 72% no lucro do segundo trimestre fiscal.A sul-coreana Samsung divulgou balanço mostrando redução de 44% no lucro trimestral.A situação da Coréia do Sul merece atenção particular porque crescem os rumores de que o país pode precisar de ajuda do FMI (Fundo Monetário Internacional). O governo local negou hoje essas especulações, classificando-as de informações "sem fundamentos".A economia sul-coreana cresceu 3,9% no terceiro trimestre, pior desempenho desde 2005.Dados macroeconômicos e previsões de empresas contribuem para derrubar as Bolsas de Valores européias nesta sexta-feira. A economia britânica encolheu no terceiro trimestre, o que não ocorria desde 1992.O desemprego na Espanha aumentou para 11,33%, maior taxa desde 2004.Na França, a montadora de automóveis Renault disse que vai fechar temporariamente quase todas as suas fábricas no país. O motivo é a queda nas vendas.

* (Com informações de AFP, Efe, Reuters e Valor Online)