Cruzeiro vence Sport e se mantém vivo no Brasileirão Time mineiro chega aos 49 minutos e torce por tropeços de Palmeiras e Grêmio.

Num jogo fraco e sonolento, o Cruzeiro venceu, no sufoco, o Sport por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Mineirão, e se manteve na briga pelo título do Campeonato Brasileiro 2008. A diferença para Palmeiras e Grêmio, líder e vice-líder, que era de quatro pontos, caiu, pelo menos provisoriamente, para um ponto apenas. O time pernambucano sofreu a segunda derrota seguida na competição.



O Cruzeiro chegou a 49 pontos e permaneceu em terceiro lugar na tabela da competição. O resultado em casa, além de reabilitar a equipe da derrota para o São Paulo na rodada passada, manteve o time celeste no G-4 (grupo dos quatro que se classificam para a Libertadores 2009) e o recolocou na disputa pelo título nacional.



Para ficar em situação melhor, o Cruzeiro torcerá contra o Palmeiras e o Grêmio, que enfrentam Atlético-MG e Botafogo, respectivamente, no sábado. Caso ambos sejam derrotados, a equipe mineira fica apenas a um pontos da liderança. Na próxima rodada, volta a jogar em casa, diante do Ipatinga, na quinta-feira dia 9.



O Sport perdeu a segunda partida no Brasileirão. Na rodada passada, foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 no Maracanã. A equipe de Recife estava invicta há seis jogos antes de sofrer as duas derrotas. Com o resultado, permaneceu em 11º lugar com 40 pontos, e não poderá ser alcançada.



Na próxima rodada, o Sport busca a reabilitação diante do Vasco, quarta-feira dia 8, na Ilha do Retiro, em Recife.





Cruzeiro

Fábio; Jonathan, Espinoza, Leo Fortunato e Fernandinho; Henrique, Fabrício (Elicarlos), Ramires e Camilo (Gérson Magrão); Guilherme e Thiago Ribeiro (Jajá)

Técnico: Adilson Batista



Sport

Magrão; Igor, César Lucena e Elias (Fumagalli); Carlinhos Bala, Andrade (Ciro), Moacir, Luciano Henrique e Dutra; Enílton (Sidny) e Roger

Técnico: Nelsinho Batista



Data: 2/10/2008 (quinta-feira)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público: 8.931 pagantes

Renda: R$ 125.005

Árbitro: Carlos Eugênio Simon (RS)





Vitória bate a Portuguesa no sufuco e quebra jejum



Vitória e Portuguesa fizeram nesta quinta-feira, no Barradão, um jogo emocionante, em que o placar de 3 a 1 para os anfitriões só foi definido nos minutos finais da partida, quando cada time marcou um gol e a Portuguesa teve uma bola na trave. O time rubro-negro alcançou os 43 pontos e pulou para a sexta colocação. A Lusa permanece com 27 pontos e segue na zona de rebaixamento na 17º colocação.



A 28º rodada se encerra neste sábado com mais sete jogos que podem alterar a posição dos dois clubes. O Vitória volta a campo na próxima quinta-feira, 9 outubro, às 20h30, para enfrentar o Botafogo, no Estádio do Engenhão. Enquanto a Portuguesa reencontra a torcida no sábado, dia 11 de outubro, no Canindé, em São Paulo.





VÍTÓRIA

Viáfara; Rafael, Marcelo Batatais (Thiago Gomes), Anderson Martins e Marcelo Cordeiro; Vanderson, Marco Antônio (Renan), Willians e Leandro Domingues, Marquinhos e Robert.

Técnico: Vágner Mancini.



PORTUGUESA

André Luis; Halisson, Bruno Rodrigo e Carlos Alberto; Patrício, Raí, Fellype Gabriel (Hevrton), thirson (Waguinho); Jonas (Washington) e Edno. Técnico: Estevam Soares



Data: 02/10/2008

Local: Barradão, em Salvador.

Público: 5.586 pagantes

Renda: R$ 76.210,00

Árbitro: Wagner Tardelli Azevedo /SC(FIFA)

Auxiliares: Erich Bandeira /PE(FIFA) e Luis Alberto Kallenberger /SC



Com informações do UOL Esporte