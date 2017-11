Candidatos discutirão propostas na OAB

Dos 8 candidatos que disputam a prefeitura de Natal, 5 participarão de um encontro, hoje (10), à noite no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil –RN. Diferente dos debates realizados por outras entidades, esta será uma entrevista em que serão priorizados os temas Emprego, Educação e Regularização Fundiária.“Nós não temos o interesse de ver os candidatos se confrontando”, avisa Marcelo Galvão, coordenador de prática jurídica da FAL, organizadora do evento. A expectativa é de que o auditório da OAB atinja a sua capacidade, cerca de 140 pessoas, entre autoridades e estudantes.O critério de participação no evento foi avaliado com base nas últimas pesquisas veiculadas na imprensa potiguar. “Os candidatos que ocupam as cinco primeiras colocações foram convidados”, justifica.Até agora estão confirmados os candidatos Wober Júnior (PPS), Fátima Bezerra (PT), Miguel Mossoró (PTC) e Joanilson de Paula Rego (PSDC). A organização aguarda uma resposta da candidata Micarla de Sousa (PV). Ficaram de fora os representantes do PSOL, Sandro Pimentel; do PSTU, Dário Barbosa e Pedro Quithé do PSL.Quem assistir ao encontro nesta quarta-feira (10), na OAB terá a oportunidade de colaborar com o Projeto “Caminhos da Justiça”, de humanização de apenados, desenvolvido pela juíza da 1ª Vara Criminal, Lena Rocha na zona norte de Natal.A entrada no evento será a doação de 1kg de alimento não perecível.