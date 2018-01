Ciclista morre atropelado em faixa de pedestre na BR 101 Paulo Batista de Lima, de 53 anos, atravessava pista em Parnamirim quando foi atingido por veículo. Motorista fugiu sem prestar socorro.

O ciclista Paulo Batista de Lima, de 53 anos, morreu atropelado sobre uma faixa de pedestre na BR 101, em Parnamirim. O acidente foi registrado na noite deste domingo (28). Segundo testemunhas, o motorista de um Ford KA foi quem provocou o acidente ao cruzar um sinal vermelho.



De acordo com registro no plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Paulo Batista atravessa a pista pela faixa com sinal verde para ele. “Foi quando o motorista do KA cortou o sinal vermelho para ele e acabou atingindo o ciclista”, falou um plantonista.



Após o acidente, o motorista do KA fugiu sem prestar socorro. Paulo Batista não resistiu à colisão e faleceu no local. A polícia ainda não sabe do paradeiro do motorista do carro.



Além desse acidente, a PRF registrou outros 32 entre a sexta-feira (26) e o domingo. Ao todo, doze pessoas ficaram feridas, mas nenhuma corre mais risco de morte.



A PRF também prendeu duas pessoas por embriaguez ao volante, sendo uma na sexta-feira em Natal e outra neste domingo, em Mossoró.