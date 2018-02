Marinha realiza provas para o Corpo de Engenheiros nos dias 11 e 12

O Comando do 3º Distrito Naval comunica que as provas escritas (redação e tradução de texto em inglês) do processo seletivo para ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha serão realizadas no dia 11 de outubro próximo, das 9h15 às 12h15, (horário de Brasília). As provas escritas de conhecimentos profissionais serão realizadas no diaseguinte, das 9h15 às 13h15 (horário de Brasília).As provas vão acontecer na Escola de Formação de Reservistas Navais, na Base Naval de Natal, situada na Rua Silvio Pélico, s/n, Alecrim, em Natal.O portão principal permanecerá aberto das 7h às 8h30. Não será permitido durante a realização das provas escritas, o uso de celulares, "pagers", mochilas, "palm-tops", pastas ou volumes similares. Será permitida a utilização de calculadora e régua simples, como material suplementar para todas as profissões. Os candidatos deverão levar o comprovante de inscrição e um documento oficial de identificação, original, com fotografia, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: 3216-3440.

* Fonte: Comando do 3º Distrito Naval.