Disputa eleitoral de Mossoró vira caso de polícia

Erta Souza Larissa diz ser "vítima de provas forjadas".

Em sua argumentação prévia através da imprensa, que deve permear a defesa na Justiça, os dois candidatos afirmam ser vítimas de provas forjadas. A maior sustentação vem da tentativa de desqualificar os denunciantes, que devem depor como testemunhas.A coligação governista "Força do Povo" da prefeita Fafá Rosado (DEM) denuncia com dez gravações em áudio, três testemunhas e até bilhete, que a coligação "Mossoró Pra Você" de Larissa e Lahyrinho, estaria manipulando o Departamento de Polícia Rodoviária Estadual (DPRE), para troca de votos. O estratagema envolveria diretamente o chefe do setor, que trabalha na campanha de ambos, o capitão Alessandro Gomes.Os denunciantes, segundo a representação, teriam motos apreendidas e obtiveram favorecimento para liberação dos veículos, num escambo em que garantiam voto e apoio aos dois candidatos. José Edílson Rodrigues, o "Romarinho", Magno Rocha de França, o "Minhocão" e José Tarcísio Fernandes Vieira são os denunciantes, arrolados como testemunhas. Os dois primeiros, já segundo declarações públicas de representantes da Mossoró Pra Você, seriam delinqüentes contumazes.Romarinho responde a 16 processos, a maioria por calotes a empresas locais. Minhocão tem prontuário mais modesto, com dois processos por falsificação de documentos públicos e privados. "O passado mostra uma imagem que tira a credibilidade deles", afirma o jornal "O Mossoroense" em sua edição de hoje, empresa que pertence ao grupo de Larissa e Lahyrinho.